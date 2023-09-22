36 kişi aynı anda savunma yapacak

Haber Merkezi

İzmir'de yapılan Suruç anması sırasında yaşanan polis saldırısıyla gözaltına alınan 36 yurttaşın yargılandığı davanın duruşması, sanıkların tümünün aynı anda savunma yapmaları için ertelendi.

İzmir'de 2022 yılında yapılan Suruç katliamının 7'inci yıl dönümü anmasında polis saldırısıyla gözaltına alınan 36 yurttaşın yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların bir kısmı duruşmaya katıldı. Avukatlar, tüm sanıkların aynı anda savunma yapmalarını talep ederek, duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. Hakim ise bu talebi kabul ederek, duruşmayı 21 Aralık 2023 tarihine erteledi.