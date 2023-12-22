4,5 milyon lira yetmedi

Balıkesir Merkez Havalimanı’nın onarımı için yapılan ihaleye katılanlar 4,5 milyon lira olarak belirlenen maliyetin üstünde teklif verdi. İhale iptal edildi.

Nurcan GÖKDEMİR

AKP’nin çoğunlukla siyasi propaganda aracı kullanmak ve bazı çevrelere rant aktarmak için üzere inşa ettirdiği verimsiz altyapı yatırımlardan biri olan Balıkesir Merkez Havalimanı açıldığı günden bu yana ticari uçuşlar için kullanılmadı. Hiçbir yolcu uçağının uğramamasına karşın açık tutulmakta ısrar edilen havalimanının çürüyen bölümlerinin onarımı için önceki gün ihale yapıldı. 4,5 milyon lira yaklaşık maliyetin belirlendiği ihalede verilen tekliflerin tümü bu tutarın üstünde kalınca ihale iptal edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı’na karşın AKP iktidarı 2016 yılında 1 milyon yolcu hedefiyle bir havalimanı daha inşa ettirmeye karar verdi. O dönemde 1 milyon 167 bin nüfusu bulunan kente 1 milyon yolcu hedefiyle havalimanı inşa ettirilmesinin anlamsızlığına ilişkin eleştiriler dikkate alınmadı ve inşaata başlandı.

MALİYET ARTTI

30 milyon lira maliyet belirlenerek başlayan inşaat 2019 yılında bittiğinde maliyet de 76 milyon liraya fırladı.

Daha sonra büyük bir törenle açılışı yapılan havalimanına ihtiyaç olmadığı, hiçbir yolcu uçağının burayı tercih etmemesi ile ortaya çıktı. Buna karşın yer hizmetleri, kule görevlisi, teknik personel istihdam edildi. Acil inişler dışında hiçbir hava aracı alanı kullanmadı.

Açık tutulan havalimanın pistlerinde ve diğer altyapı unsurlarında bozulmalar yaşanmaya başlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 4 Aralık günü 4.5 milyon liralık yaklaşık maliyet belirleyerek onarım ihalesi açmaya karar verdi. 19 Aralık günü yapılan açık ihaleye katılanların hiçbiri bu tutarı onarım için yeterli görmedi. Tüm tekliflerin 4.5 milyon liranın üzerinde kaldığının anlaşılması üzerine ihale iptal edildi.