BirGün’ün haberi TBMM’de | Uçak da yok yolcu da: Hayalet havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı’dan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tek bir yolcu ya da uçak inmeyen Balıkesir Haalimanı için onarım ihalesi açmasını TBMM gündemine getirdi.

BirGün/ANKARA

“Hava yolunu, halkın yolu yaptık. Türkiye’nin her yerine havalimanı açıyoruz” diyerek övünen iktidar, Balıkesir’de 76 milyon lira harcayarak Balıkesir Merkez Havalimanı’nı yaptı. Ancak, havalimanına yıllardır ticari bir uçak ve bir yolcu inmedi. Üç yıl önce tamamlanan havalimanı için şimdi de milyonlarca liralık yeni bir onarım ihalesi açıldı.

BirGün’ün gündeme getirdiği haberin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin konuşmasında “Hayalet havalimanı”na değindi.

KAĞITTAN UÇAĞA BENZİYEN TERMİNAL

Havayolu şirketlerinin de tercih etmediği Balıkesir Merkez Havaalanı ile ilgili olarak Karasu şöyle dedi:

"Beceriksizlik ve israf deyince ilk akla Afyon Zafer Havalimanı geliyor. Ama bir de Balıkesir Merkez Havalimanı var! İktidarınız Edremit’te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen, 2016’da 1 milyon yolcu hedefiyle yeni bir havalimanı daha yapmaya karar verdi. ‘Hedef belirlenmesi yanlış’ denildi; ‘Bütün bölgeye hizmet verecek’ dediniz. İnşaat 2019’a kadar sürdü, 2020’de açıldı. Başlangıçta 30 milyon olarak belirlenen maliyet, 76 milyon liraya fırladı. Ama Balıkesirlinin ticari uçaklar yerine alanda gördüğü tek şey, çatısı kağıt uçağa benzeyen terminal binası oldu. Bu yıl havalimanına tek bir ticari uçak inip kalkmadı, bir yolcu gelmedi."

ONARIM İHALESİ YAPILDI

Teknik uzmanından güvenliğe kadar personel ekibinin olduğu havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü dün milyonlarca liralık onarım ihalesi yaptı. Konuşmasında bu konuya da dikkat çeken Karasu, "Kamu kaynakları nasıl peşkeş çekiliyor görüyor musunuz?" diye sordu.

Uraloğlu, havalimanının bu durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.