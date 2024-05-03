4 aylık resmi enflasyona göre memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak?

Prof. Dr. Aziz Çelik, memur ve memur emeklileri 4 ay için yüzde 13,5 zam alabileceğini yazdı. "6 aylık resmi enflasyonun en az yüzde 25 olacağını söylemek mümkün" diyen Çelik, "Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 19,6 zam alır" dedi.

BirGün gazetesi yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, nisan ayı resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memurlar ve emekliler ne kadar zam alacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜİK 2024 yılı ilk dört aylık resmi enflasyonu yüzde 18,7 olarak açıkladı" bilgisini paylaşan Çelik, "Ancak memur ve emeklilerin Temmuz 2024 zammının ne olacağını söylemek mümkün değil. Sadece tahminde bulunulabilir" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK RESMİ ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI

Aziz Çelik, "Dört aylık resmi enflasyona göre memur ve memur emeklileri 4 ay için yüzde 13,5 (enflasyonun 5,2 puan altında) zam alabiliyor. İşçi ve Bağkur emeklileri ise 4 ay için yüzde 18,7 oranında zam alabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

KESİN ORAN VERİLEMEZ

"Görüldüğü gibi memurlar ve memur emeklileri Memur-Sen, Hükümet ve Hakem Kurulu marifetiyle sonuçlanan toplu sözleşme nedeniyle resmi enflasyon kadar bile zam alamayacak" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Temmuz 2024 zammı önümüzdeki iki ayın enflasyonuna bağlı olacak. Kesin oran verilemez. Ancak 6 aylık resmi enflasyonun en az yüzde 25 olacağını söylemek mümkün. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 19,6 (enflasyonun 5,4 puan altında), işçi ve Bağkur emeklileri ise resmi enflasyon kadar yaklaşık (yüzde 25) zam alır. Enflasyonun altında ezilmeye, kemer sıkmaya devam!"