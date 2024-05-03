TÜİK verileri: Yıllık enflasyon yüzde 70'e dayandı!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80'e yükseldi. ENAG ise enflasyonun nisan ayında yüzde 5.2 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 124.35'e çıktığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre enflasyon, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59.64 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51.20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103.86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1.3 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 124

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun nisan ayında yüzde 5.2 arttığını belirtmişti.

ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 124.35 olarak ifade edilmişti.