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4 gündür aranıyordu: Silivri’deki derede kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

Silivri’de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.

Güncel
  • 07.11.2023 19:48
  • Giriş: 07.11.2023 19:48
  • Güncelleme: 07.11.2023 19:53
Kaynak: İHA
4 gündür aranıyordu: Silivri’deki derede kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu
İHA


İstanbul Silivri’de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyordu.

Hasan Sezer’in cansız bedeni, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gümüşyaka karakol komutanlığı ekipleri tarafından ikametgahına yakın Kula Deresi’nde bulundu.

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Sezer’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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