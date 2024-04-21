4 ilde IŞİD operasyonu: 36 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ' yönelik 4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 36 şüpheli yakalanırken operasyonda birçok tüfek, tabanca ve dijital materyale el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını duyurdu.
İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen Bozdağan-27 operasyonunda 36 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, pompalı tüfekler, uhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile birçok dijital materyale el konuldu.
Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-27” operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.… pic.twitter.com/SPS963EoG2