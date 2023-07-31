4 kişilik bir ailenin açlık sınırı yükseldi: Asgari ücreti aşıyor

Türk-İş'in, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2023 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti aşarak 11 bin 658 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 lira olarak hesaplandı. Asgari ücret en son yapılan zamla birlikte 11 bin 402 lira olmuştu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırını 37 bin 974 lira olarak hesapladı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 11 bin 658 lira oldu. Tüik-İş'in araştırmasına göre, 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret açlık sınırının altına düştü.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 37 bin 974 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 15 bin 123,60 TL’ye yükseldi.

Temmuz 2023’te Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 70,44 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,54 olarak hesaplandı.