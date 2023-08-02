4 sağlık çalışanının yaralandığı saldırı: 'Araçtaki şahıslar taciz ve sözlü tehdit etti'

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, dün 2'si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanının yaralandığı 'trafikte yol verme' tartışmasına ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının araçtaki şahıslarca taciz ve sözlü olarak tehdit edildiğini belirtti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine 'trafikte yol verme' tartışması nedeniyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ekininin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli sonrası seyir halindeyken sivil bir araçtaki şahıslarca taciz ve sözlü olarak tehdit edildiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hukuki sürecin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi ihtiyaç duyduğumuz her anda 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarak, umudun bittiği yerde umut olan, saniyeleri yaşama çeviren ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor, kadirşinas Diyarbakır halkının da şifa veren ellere vefasını sağlık çalışanlarına sahip çıkarak göstermesini bekliyoruz. Yaralı personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olup, İl Sağlık Müdürlüğü olarak da sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan polis ekiplerince saldırının ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da, dün, 112 Acil Sağlık ekibi bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra görev yerlerine dönmek için yola çıkmıştı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir sürücü, seyir halinde olan ambulanstaki sağlık görevlileriyle 'trafikte yol verme' meselesi nedeniyle tartışmıştı. Ambulansın önünü kesen araçtakiler, sağlık çalışanlarına saldırıda bulunmuştu.

Saldırıda, darbedilen 4 sağlık çalışanından 2'si bıçakla yaralanmıştı.

Olay yerine gelen başka bir 112 Acil Sağlık ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sağlık çalışanları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.