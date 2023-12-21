4 üniversitede öğrenci başına 1 kitap bile düşmüyor!

YÖK’ün açıkladığı rapora göre 4 üniversitede öğrenci başına düşen kitap sayısı 1’in altında kaldı. 24 vakıf üniversitesi ise araştırma geliştirme projelerine bütçesinin yüzde 1’ini bile harcamadı.

Mustafa KÖMÜŞ

Üniversitelere ilişkin tartışmalar sürerken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan üniversite ve izleme değerlendirme raporları da akademinin içinde bulunduğu hali ortaya koydu.

Buna göre 4 üniversitede öğrenci başına kitap sayısı 1’in altında kalırken 89 üniversitede ise sayı 1 ile 4 arasında oldu. Ülke genelindeki üniversitelerde de bu sayı geçen yıl 8,9’ken bu yıl 8,5’e düştü.

Raporda öğrenci başına kitabın en az olduğu üniversiteler açıklanmazken bu alandaki en iyi üniversitelerin açıklanması ise dikkat çekti. Öğrenci başına 10 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı ise sadece 33 oldu.

ATIF SAYISI 2018’DEN BERİ DÜŞÜYOR

Raporda dikkat çeken diğer bir veri ise ulusal hakemli dergilerde yayımlanan öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı oldu. Raporda yer alan bilgilere göre 11 üniversitede ulusal hakemli dergilerde yayımlanan öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,1’in dahi altında kaldı. 0,5’i aşan üniversite sayısı ise sadece 6 oldu. Ülke genelinde bu oran 0,28 olurken vakıf üniversitelerinde bu oran sadece 0,19 oldu.

Bilimsel kriterlerin dikkate alındığı kitap ve dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması ise sadece 0,44 oldu. Bu veride de 6 üniversite 0,1’in dahi altında kaldı.

Akademi dünyasında özen gösterilen konulardan biri olan yayınların atıf alma oranına da raporda yer verildi. Bu verinin 2018’den beri izlediği düşüş seyrini devam ettiği görüldü. Raporda yer alan bilgiye göre 2018’de 87 olan bu oran geçen yıl 73,1’e düştü.

Raporda dikkat çeken diğer bir detay ise araştırma geliştirme (Ar-Ge) projelerine bütçeden yapılan harcama oldu. Buna göre göre sadece 3 vakıf üniversitesinde bütçenin yüzde 10’undan fazlası Ar-Ge için harcandı. 24 vakıf üniversitesinde ise bütçeden Ar-Ge için yapılan harcama yüzde 1’in bile altında kaldı.

Raporda en dikkat çeken bölümlerden biri de kadın personel oranı oldu. Tam 131 üniversitede kadın personel oranı yüzde 50’nin altında kaldı. 52 üniversitede bu oran yüzde 40’ın da altında gerçekleşirken yüzde 60’ın üstünde kadın personelin olduğu üniversite sayısı ise sadece 9 oldu.

Bu yıl ilk kez “iş dünyasının üniversite mezunlarının yeterliliklerine ilişkin memnuniyeti” de ölçüldü. Verilen yanıtlara göre 135 üniversitenin mezunlarında memnuniyet puanı 50’nin dahi altında kaldı.