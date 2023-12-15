45 saniyede elediler

Polis olma hayaliyle Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni kazanıp 8 ay eğitim gören E.B. 90 not ortalaması ile mezun oldu. Göreve başlamayı beklerken 45 saniyelik mülakatta, “başarısız olduğu ve atamasının yapılmayacağı” bildirildi.

İsmail ARI

Ülkede yandaş veya “torpilli” olmayanın kamuda işe girmesi imkansızlaşıyor. Kamudaki işe alım süreçleri ile atamalara dair her geçen gün bir yeni skandal açığa çıkıyor.

Ailesinde birçok emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan 26 yaşındaki E.B. de polis olma hayaliyle Polis Akademisi’ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına girdi. KPSS’de iyi bir puan alıp hem spor sınavlarını hem de sözlü mülakatı başarı ile geçti ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim görmeye başladı. Yaklaşık 8 ay süren zorlu eğitim sürecini tamamladı ve 15 Haziran 2022’de Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mezun olduğuna dair bir mezuniyet belgesi de verildi. Hatta E.B.’ye verilen belgelerde POMEM eğitimlerini 90 ortalama ile tamamladığı dahi belirtildi.

Mezuniyet belgesi verilen polis adaylarına “eğitim sonu sınavı” adı altında mülakat yapılacağı söylendi. Mülakata giren E.B.’den da “Yol kapanı ve promil kavramlarını” açıklaması istendi. Hakim olduğu yerden soru sorulduğu için net bir şekilde soruları yanıtlayan E.B.’nin mülakatı sadece 45 saniye sürdü. Ancak E.B.’ye mülakatta başarısız olduğu söylendi. Verilen belgede ise mülakatta 100 üzerinden 45 puan aldığı belirtilerek “polis memuru olamaz” ifadelerine yer verildi.

NEYE GÖRE BAŞARISIZ?

E.B. kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme 32 Ekim 2023’te oyçokluğuyla kararın hukuka uygun olduğunu belirtip başvuruyu reddetti. Ancak üç kişilik mahkeme heyetin yer bir hakimi “Davacının başarısız sayıldığı mülakatta buna etki eden hususların somut olarak ortaya konmadığını” belirterek karara şerh düştü. Yani hakim, E.B.’yi neye göre başarısız olduğunun belli olmadığını belirterek “Sınavların kayda geçirilmesi ve tutanağa geçirilmesi gerektiğini” ifade etti. E.B. istinaf mahkemesinin oyçokluğuyla verdiği ret kararını Danıştay’a taşıdı.

SESİMİZİ DUYMUYORLAR

Kendisi gibi birçok polis adayının 8 aylık eğitimin ardından benzer şekilde elendiğini belirten E.B., BirGün’e yaptığı açıklamada, “Hiçbir gerekçe sunmadan eliyorlar insanları. Bana sordukları soru da çok basitti. Okulu 90 puanla bitirdim ve hiçbir disiplinsizliğim olmadı. Birden ‘eşyalarını topla hadi git, elendin’ dediler. 8 ay eğitim aldım ve bu kadar basit olamaz. Gencecik insanları eliyorlar. Biz gariban çocuklarız. Fakirlikten geldik. Polis olmak istedik ama buna da izin vermediler. Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Kimse bizi duymuyor. Tüm kapılar yüzümüze kapanıyor” dedi.