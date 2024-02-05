450 taksici Erge için konvoy yaptı

İzmir’de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge, Mersin’de 450 taksicinin düzenlediği konvoyla anıldı.

Bir bölümü 6. Cadde otoparkında toplanan taksiciler, Marina kavşağı üzerinden karşı yönden gelen diğer meslektaşlarıyla buluştu. Sahil yolu üzerinden liman kavşağına doğru konvoy oluşturan taksiciler, İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri turu 6. Cadde otoparkında tamamladı. Burada konuşan taksiciler "Biz can güvenliğimizi istiyoruz. Elimizden geldiği kadar bizim araçlarımıza binen yolcuların hiçbirinin kılına zarar getirtmemeye çalışıyoruz. Önce biz ölürüz, sonra yolcular ölür" dedi.