47 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Işıkhan, ilaçların 36’sının yerli üretim olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.