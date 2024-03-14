TEİS üç grup ilaca dikkat çekti: SGK ödeme yapmıyor, hastalar tedavi olamıyor!

SGK'nin ödeme kapsamına aldığı ilaçları ödememek için bahaneler yarattığını kaydederek duruma tepki gösteren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, üç grup ilaçta yaşanan soruna vurgu yaparak, "TEİS olarak geri ödemeye alınan ilaçların bahaneler üretilerek eczacılarımızın mağdur edilmesini kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hayatının herhangi bir döneminde enteral beslenme (mama) solüsyonu kullanmış çocuklara, büyüme hormonu ilaçlarını ödemiyor ve demans hastalarının mama raporlarından da katılım payı bedeli almak istediğini, bağırsak hastalıklarının ilacı olan rifaksimin etken maddeli antibiyotiği de ödeme listesinde olduğu halde hiçbir bağırsak hastalığında ödemeyerek "ödeme dışı" bıraktığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ödeme listesinde olduğu halde tebliğde düzeltme yapılmadığı için bu ilaçlara ödeme yapılmadığını, üyelerin mağdur edildiğini söyledi.

Toplam üç grup ilaçta sorun yaşandığını kaydeden Saydan, "TEİS olarak geri ödemeye alınan ilaçların bahaneler üretilerek eczacılarımızın mağdur edilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Saydan'ın açıklaması şöyle:

"İrritabl bağırsak sendromu (IBS), seyahat ishali (turist ishali), hepatik ensefalopati de kullanılan Rifaksimin etken maddeli bakterilere karşı kullanılan antibiyotik ilacın KÜB (kısa ürün ) bilgisi ile Sağlık Uygulama Tebliğindeki endikasyonlar farklı olduğu için ve düzeltilmediği için ödenmemektedir. Eczanelerimizden verdiğimiz ilaçlar bu sebeple ödenmeyerek üyelerimiz mağdur edilmektedir.

Rifaksimin: Seyahat ishali (turist diyaresi), İrritabl bağırsak sendromu(spastik kolon ya da hassas bağırsak sendromu: Toplumun %15 ini etkileyen, kadınlarda 2 kat daha fazla görülen yaygın bir hastalık) ve hepatik ensefalopatiyi (siroz hastalarında bilinç durumunun zayıflaması) tedavi etmek için tanımlanan kronik mide-bağırsak bozukluklarında kullanılan bir antibiyotiktir.

"BÜYÜME HORMONU İLAÇLARI ÖDENMİYOR"

Diğer taraftan büyüme hormonu olarak da bilinen, çocukların boy kısalığının büyüme hormonu eksikliğine bağlı olması durumunda kullanılan ilaçlarla birlikte beslenme solüsyonu kullanılması kabul edilmemektedir. Büyüme hormonu kullanacak çocuklarımız hayatının herhangi bir döneminde enteral beslenme solüsyonu (halk arasındaki tabiri ile mama) kullanmışsa SGK büyüme hormonu ilaçlarını ödemeyerek mağduriyet yaratmaktadır.

Hastanın, geçmişte mama kullanım raporu olması ve mama kullanması bu tedaviye engel olmamalıdır, zira bir çocuğun geçmişte malnütre (mamaya ihtiyacı) olması ayrı bir durum, farklı bir zamanda büyüme hormonu eksikliği olması ayrı bir durumdur. Bu bahaneler ile hastaların tedavi olmaları engellenmektedir.

"KURUM, KATILIM PAYI BEDELİ ALMAK İSTİYOR"

SGK, aynı hastalık için 2 ayrı kod vermiş ve bir koda sahip gruba katılım paysız olarak öderken diğer gruba anlaşılmaz bir şekilde katılım payı kesmektedir. Bir hastalığa 2 ayrı uygulama yapılarak hasta mağduriyeti yaratılmaktadır. Bu hastaların yakınlarına eczacılar olarak ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz.

Bu 3 grup ilaçta eczane eczacıları ve hastalar olarak sorun yaşamaktayız. Bizler 7 gün 24 saat eczanelerimizde hasta vatandaşlarımıza ilaç hizmeti vermeye çalışmaktayız. Verdiğimiz ilaçların bedelleri ödenirken “yersiz bahanelere” veya SUT değişikliği ile halledilebilecek sorunlar için kesintiler yaşamak istemiyoruz. TEİS olarak geri ödemeye alınan ilaçların bahaneler üretilerek eczacılarımızın mağdur edilmesini kabul etmiyoruz."