SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.
Karar, Nisan ayı başında itibaren geçerli olacak.