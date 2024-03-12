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SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.

Güncel
  • 12.03.2024 09:22
  • Giriş: 12.03.2024 09:22
  • Güncelleme: 12.03.2024 09:27
Kaynak: Haber Merkezi
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Fotoğraf: Depophotos

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.

Karar, Nisan ayı başında itibaren geçerli olacak.

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