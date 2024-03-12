SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu

SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.

Güncel 12.03.2024 09:22 Giriş: 12.03.2024 09:22

Güncelleme: 12.03.2024 09:27 Kaynak: Haber Merkezi

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