48 kurumdan ortak açıklama: Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz

Pınar Selek davası öncesi 48 kurum ortak açıklama yaptı. 3 gün sonra yapılacak duruşmaya çağrı yapılan açıklamada “Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz” denildi.

48 hak örgütü, Pınar Selek davası öncesi ortak açıklama yayımladı. Kadın örgütleri, feminist örgütler, meslek örgütleri, LGBTİ+ örgütleri ve siyasi partiler tarafından imzalanan ortak açıklama metninde “Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz” denildi, 29 Eylül'de yapılacak duruşmaya katılım çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamanın tamamı şöyle:

“Yirmi beş yıl, sıfır suç, dört beraat ve her seferinde yeniden bozma üzerine kurulu Pınar Selek davası, ülkemizdeki adalet mücadelelerinin simgelerinden birine dönüştü. Antimilitarist, şiddet karşıtı, feminist bir sosyoloğu, araştırmaları ve duruşu için cezalandırmayı amaçlayan bu komplo, hukuk mücadelesi ve dayanışmayla tam dört kez bozuldu.

Türkiye yakın tarihine denk gelen bu 25 yıllık dönemde zorla kaybetmelerin, bombalamaların, faili meçhullerin, suikastlerin, 'zamanaşımı'na terk edilen katliamların, cezaevinde haksız yere rehin tutulanların mücadeleleri verildi, halen de veriliyor. Hukuk mahkeme salonlarında tecelli etmiyor, en temel haklar ihlal ediliyor, ancak biz adalet istemekten de, Pınar'ın yanında olmaktan da vazgeçmedik hiç, vazgeçmiyoruz.

Bu sebeple bir kez daha “Pınar Selek’in beraatine sahip çıkıyoruz” demek için 29 Eylül Cuma günü saat 14:00’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacağız.

Pınar Selek’in nihai beraati bizim adalet, eşitlik ve özgürlük temelli bir hayat arzumuzun da teminatı. Söz konusu hayatı kurmak üzere tüm kamuoyunu dayanışmamızı daha da büyütmeye ve bu simge davayı hep birlikte takip etmeye davet ediyoruz."

İMZACI KURUMLAR

17 Mayıs Derneği, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi, Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM), Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER, Antalya Feminist Kolektif, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Koza Kadın Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği, Elder KDM, Eşit Yaşam Derneği, EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu, Gerçek Eşitlik Nerede Derneği, HEVİ LGBTi+ Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Yazarlar Derneği, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadınlar Birlikte Güçlü, Kaos GL Derneği, Karaburun Kadın Platformu, Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, Kepez Özgür Kadın Dayanışma, Kırmızı Biber Derneği, Kırkyama, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LİSTAG (LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Muğla Kadın Dayanışma Grubu, Özgür Renkler Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Söke Kadın Platformu, TİP'li Kadınlar, TOCH, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), ÜniKuir Derneği, Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, Yeni Demokrat Kadın.”

SON DURUŞMADA NE OLDU?

Dört kez beraat gören 25 yıllık Mısır Çarşısı davası 31 Mart’ta yeniden başladı. Sosyolog Pınar Selek’in hakkındaki dördüncü beraat kararının da Yargıtay tarafından bozulması üzerine dava İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar başladı.

Mahkeme heyeti, Selek’in ifadesinin Fransa’da alınması talebini reddetti. Selek hakkındaki tutuklama ve kırmızı bültenle arama kararının devamına hükmeden Mahkeme, Selek’in ifadesinin alınabilmesi için Türkiye’ye iade edilmesini şart koştu. Dava, 29 Eylül’e ertelendi.

MISIR ÇARŞISI DAVASI

1998'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Pınar Selek, Mısır Çarşısı Davası'nda yargılandı. Yaptığı araştırmasına el konulan Selek, işkenceye uğradı. Kendisine uygulanan Filistin askısı işkencesinde sol kolu çıkan Selek için kolunun üstüne düştüğüne dair tutanak tutuldu. Selek, Mısır Çarşısı Patlaması'ndan yargılanacağını Ümraniye Cezaevi'nde tutukluyken televizyondan öğrendi.

9 Temmuz 1998'de meydana gelen Mısır Çarşısı patlamasından 2 gün sonra ve patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın yapıldığı süreçte gözaltına alınan Pınar Selek'e patlamayla ilgili hiçbir soru sorulmamıştı.

İddianamede isimlerine yer verilen tanıklar, poliste ve savcılıkta avukat olmaksızın verdikleri ifadelerde Selek'i suçladı. Selek'i suçlayan sanıklardan Abdülmecit Öztürk, duruşmada ise Selek'i tanımadığını ve ifadeleri işkence altında verdiğini söyledi. Duruşmalarda, Öztürk'ün Türkçe bilmeyen halası da ne yazıldığını bilmediği kağıda parmak basmaya zorlandığını anlattı.

Polisin, Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin olay yeri raporları da, ardından hazırlanan çok sayıda bilirkişi raporu da patlamanın bombadan kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu ortaya koymasa da dava 25 yıldır sürüyor. 25 yıldır devam eden yargılama sürecinde altı ayrı olay yeri inceleme ve kriminal raporunda patlamada bomba izine rastlanmadığı belirtildi. Uzmanlar, tüpgaz kaçağından dolayı patlamanın meydana gelmiş olabileceğine yönelik görüş bildirdi.

Mahkeme, 2008'de davayı beraatle sonuçlandırdı. Savcılık, Öztürk hakkındaki beraat kararını temyiz etmedi ve karar kesinleşti. Selek hakkındaki karar ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı da mahkumiyet verilmesi için bozdu.

Selek, bu davadan dört kez beraat etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 25 yıllık yargılama süresince mahkemelerin 4 kez beraat kararı verdiği Pınar Selek'in, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" öngören eski Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinden cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Yargıtay, beraat kararının bozulmasını ve hapis cezasının onanmasını talep etti.

17 Ocak 2023 günü Yargıtay Ceza Genel Kurulu beraat kararının bozulması ile ilgili gerekçeli kararını İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de Pınar Selek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğine ilişkin kararı doğrultusunda Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi.

Selek, dördüncü beraatini bundan 8 yıl önce almıştı. 8 yıl boyunca davada bir gelişme olmadı. Ta ki geçtiğimiz Haziran ayında Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla beraat kararının bozulduğu haberi, daha karar imzadan çıkmadan, dava dosyasına konulmadan servis edilene kadar. Pınar Selek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanıyor.