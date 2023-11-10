5.000 lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiyeden ne kadar alacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söylemesinin ardından 5.000 lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu gündeme oturdu. Peki, 5.000 lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiyeden ne kadar alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söylemesinin ardından 5.000 lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu gündeme oturdu. Maaşlarında zam bekleyen milyonlarca emekli yurttaşa sadece ikramiye verileceğinin açıklanmasıyla birlikte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi tarihi araştırması hız kazandı. Peki, 5.000 lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiyeden ne kadar alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

5 bin lira emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağını bildirdi. Ödemeler 11-12-13 Kasım tarihlerinde yapılacak.

5.000 lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

2023 yılı içinde Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyelerinin yanı sıra emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere üçüncü bir ikramiyenin verileceği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi hakkında Kasım ayını işaret etti. Bakanlık, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağını açıkladı. 11-12-13 Kasım tarihlerinde ödemeler yapılacak.

Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiyeden ne kadar alacak?

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan ikramiye, 'dul ve yetim aylığı' alanlara ise kısmi olarak ödenecek. "Dul aylığı" olup çocuğu olmayanların yüzde 75, çocuğu olanların yüzde 50, "yetim aylığı' olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre çocuklu ve 'dul aylığı' alan olan yurttaşların ödemeleri 2500 TL, 'yetim aylığı' alanların ödemelerinin ise 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.