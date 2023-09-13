5 kadın voleybolcu ‘Rüya Takım’da

Spor Servisi

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda kupayı evine götüren A Milli Voleybol Takımı’ndan 5 isim Rüya Takım’a seçildi. CEV’in Youtube hesabında bu yılın ‘Rüya Takımı’nı belirlemek için açtığı oylama sonucunda şampiyonanın Rüya Takımı’nda Türkiye’den 5 oyuncu yer aldı.

Turnuvanın en iyileri arasına giren milliler ve aldıkları oy oranları şöyle: En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas kullanılan oyların %82’sini, En iyi smaçör: Ebrar Karakurt kullanılan oyların %89’unu, En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş kullanılan oyların %59’unu, En iyi pasör: Cansu Özbay, kullanılan oyların %75’ini, En iyi libero: Gizem Örge kullanılan oyların %92’sini alarak Rüya Takım’a girdi. Türkiye ile Sırbistan’ın karşı karşıya geldiği final maçında 41 sayıyla en skorer oyuncu olan Melissa Vargas da turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.