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5 kadın voleybolcu ‘Rüya Takım’da

Spor
  • 13.09.2023 06:00
  • Giriş: 13.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 13.09.2023 08:37
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5 kadın voleybolcu ‘Rüya Takım’da
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda kupayı evine götüren A Milli Voleybol Takımı’ndan 5 isim Rüya Takım’a seçildi. CEV’in Youtube hesabında bu yılın ‘Rüya Takımı’nı belirlemek için açtığı oylama sonucunda şampiyonanın Rüya Takımı’nda Türkiye’den 5 oyuncu yer aldı.

Turnuvanın en iyileri arasına giren milliler ve aldıkları oy oranları şöyle: En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas kullanılan oyların %82’sini, En iyi smaçör: Ebrar Karakurt kullanılan oyların %89’unu, En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş kullanılan oyların %59’unu, En iyi pasör: Cansu Özbay, kullanılan oyların %75’ini, En iyi libero: Gizem Örge kullanılan oyların %92’sini alarak Rüya Takım’a girdi. Türkiye ile Sırbistan’ın karşı karşıya geldiği final maçında 41 sayıyla en skorer oyuncu olan Melissa Vargas da turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Tijana Krivacevic, Beşiktaşta
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