Tijana Krivacevic, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sırp asıllı Macar oyuncu Tijana Krivacevic'i kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, uzun forvet Tijana Krivacevic'i transfer etti. Son olarak İtalya Süper Ligi’nde Valdarno forması giyen Krivacevic, 2022-2023 sezonunda CDB Clarinos Tenerife formasıyla 7 lig maçında 10.4 sayı, 4.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2022 yılının aralık ayında İtalya Süper Ligi takımlarından Bruschi San Giovanni Valdarno’ya transfer oldu ve çıktığı 15 maçta 11.8 sayı, 5.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.