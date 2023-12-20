5 TL’deki Atatürk portresi tepki çekmişti: Darphane'den açıklama

Darphane, Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların üzerinde bulunan görselin Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle yapılan eleştirilere yanıt verdi. Darphane, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" şeklinde yapılan yorumların doğru olmadığını, para üzerindeki rölyef ile oynanarak algı çalışmaları yapıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

Paraların dolaşıma sokulmasının ardından arka yüz deseninde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi yurttaşların tepkisi çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

AA'nın aktardığına göre, Darphane yetkilileri, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır."