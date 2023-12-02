5 yaşındaki Efe’yi zırhlı araçla çarparak öldüren polis hakkındaki beraat kararı bozuldu

İstinaf Mahkemesi, 5 yaşındaki Efe Tektekin’in ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Diyarbakır'da 2019 yılında 5 yaşındaki Efe'yi zırhılı araçla çarparak öldüren polis İdris Aksoy hakkında verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

MLSA'nın aktardığına göre Mahkeme, zırhlı araçla öldürme eyleminin kamu görevi sırasında yapıldığını belirtti ve yargılamanın yapılması için sanık polis hakkında soruşturma izni alınmasını istedi.

USULDEN BOZULDU

Dava dosyasını inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, usul yönünden eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozdu.

Oy birliğiyle alınan bozma kararının gerekçesinde, sanığın verdiği ifadelerde polis olduğunu, hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheliyi zırhlı araçla Diyarbakır E Tipi Cezaevine teslim edip görev yeri olan karakola döndüğü sırada olayın yaşandığını söylediği hatırlatıldı.

İstinaf mahkemesi, sanığın görev başındayken olayın meydana geldiği dikkate alındığında, sanığın taksirle öldürme eyleminin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma iznine tabi olduğunu belirtti. Yargılamayı yapan mahkemenin kamu görevlisi olan sanık hakkında ilgili kurumdan soruşturma izni isteyip ve bu izin süresince yargılamanın durması kararı verilmesi gerekirken yargılamayı devam ettirerek sanık hakkında hüküm vermesinin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

İstinaf mahkemesi, eksiklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.