50 barodan Tolga Şardan açıklaması: Serbest bırakılmalı

Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına ilişkin 50 baro ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Tolga Şardan hakkındaki düşünce ve ifade hürriyeti hakkının ihlali niteliğindeki suçlamaların düşürülmesini ve ivedilikle serbest bırakılmasını bekliyoruz" denildi.

50 baro, gazeteci Tolga Şardan'ın dezenformasyon yasası kapsamındaki 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Özgür basın, çoğulcu bir toplumun olmazsa olmazıdır" başlıklı açıklamada “Bu tutuklama kararlarıyla, yargı pratiğinde bir kez daha adil yargılanma güvenceleri göz ardı edilerek aşırı geniş tanımlanmış yasal mevzuat hükümleriyle, keyfi ve hukuki güvenlik hakkı ihlal edilerek yurttaşların yargı tehdidine maruz bırakıldığı görülmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde sürekli ve giderek artan düzeyde bir saldırıyla karşı karşıya kalan ifade özgürlüğü; kamusal tartışma ve kanaat oluşumunu mümkün kılarak demokratik toplumun oluşmasına katkı sağlayan temel bir haktır. Medya faaliyetlerinin, ifade özgürlüğü hakkına yerleşik bulunduğu ve kamuoyunu ilgilendiren meselelere yönelik halkın bilgilenmesi hakkının temel ön gereğini oluşturduğu da asla unutulmamalıdır. Bu nedenle gazetecilerin yargı tehdidine maruz bırakılması gözaltına alınması ve tutuklanması toplumun geleceğine ve ülke demokrasisine yönelik önemli bir tehlikedir.

'YARGIYA OLAN GÜVENİ CİDDİ ŞEKİLDE AZALTMAKTADIR'

Hukukun üstünlüğüne dayalı bir toplumda, bireyin ve toplumun en temel güvencesi şüphesiz bağımsız ve tarafsız yargıdır. Ülkemizde, kronik bir hal alan yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesi son günlerde kamuoyunda yeniden tartışmalara konu olmuştur. Yargı kararlarının uygulanmaması, başta savunma hakkı olmak üzere adil yargılanma hakkına yönelik ihlaller ile kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlali boyutundaki ölçüsüz tutuklama kararları, toplumda yargıya olan güveni ciddi şekilde azaltmaktadır.

'İVEDİLİKLE SERBEST BIRAKILMALI'

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki yargılama faaliyeti yapan ve adaleti sağlamakla görevli yargı mensuplarının, her türlü otorite ve güç odağından bağımsız olmadığı, tam bir tarafsızlık içinde görevini yapamadığı bir düzende hukuk ve adaletten bahsedemeyiz. Bu tutuklama kararlarıyla, yargı pratiğinde bir kez daha adil yargılanma güvenceleri göz ardı edilerek aşırı geniş tanımlanmış yasal mevzuat hükümleriyle, keyfi ve hukuki güvenlik hakkı ihlal edilerek yurttaşların yargı tehdidine maruz bırakıldığı görülmektedir. Barolar olarak; Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki düşünce ve ifade hürriyeti hakkının ihlali niteliğindeki suçlamaların düşürülmesini ve ivedilikle serbest bırakılmasını bekliyoruz."