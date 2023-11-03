Tolga Şardan'ın bilgisayar ve telefonuna, içerik kopyaları teslim edilmeden el konuldu

Tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan’ın evinde yapılan polis araması sırasında, CMK'ye göre zorunlu olmasına rağmen bilgisayar ve cep telefonuna yedekleme (imaj alma) yapılmadan el konuldu.

Ankara'da gün önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tolga Şardan'ın bilgisayar ve telefonuna, Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre zorunlu olmasına rağmen yedekleme yapılmadan el konuldu.

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı köşe yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Tolga Şardan’ın evinde de arama yapılırken arama sonrasında Şardan’ın cep telefonu ve bilgisayarına da inceleneceği belirtilerek el konuldu.

CMK’ye göre, el koyma işlemi yapılmadan önce bilgisayar ve cep telefonunun yedeklenmesi, yedekten bir kopya çıkartılarak şüpheliye ya da avukatına verilmesi gerekiyor.

Ancak T24'ün aktardığına göre Şardan’ın evindeki arama sırasında bilgisayar ve cep telefonunun yedeklenmediği anlaşıldı.

CMK’deki bu düzenleme, el konulan bilgisayar, telefon gibi dijital malzemelere sonradan ekleme yapılmasının önlenmesi amacını taşıyor. Daha önce de birçok soruşturmada polisin bu işlemi yapmadan dijital materyallere el koyması eleştirilmişti. Bazı davalarda, dijital verilerle oynandığı ortaya çıkmıştı.