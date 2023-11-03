Gazetecilere baskı TBMM gündeminde: Kaç soruşturma daha başlatılacak?

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, son günlerde gazetecilerin gözaltına alınması ve başlatılan soruşturmalara hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Son üç günde Tolga Şardan tutuklanırken Dinçer Gökçe ve Cengiz Erdinç gözaltına alındı, gazetemiz BirGün'den Uğur Koç, Uğur Şahin ve İsmail Arı hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili seçilen Sevda Karaca, "Sadece 2 günde, aynı suçtan ve yalnızca gazetecilik yaptıkları için 6 gazeteci hakkında ceza soruşturması başlatıldı ve üstelik biri tutuklandı" dedi.

Karaca, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

1. Haftalardır ortalığa saçılan yargıda çürümüşlük haberleri; yargıç ve savcıların rüşvetle IŞİD üyelerinden çete baronlarına kadar her parayı verenin elini kolunu sallayarak gezdiğini belgeliyor. Bu konuda ne yaptınız? Kaç yargı mensubu hakkında soruşturma başlatıldı?

2. Yargının bu savunulamaz halinin raporunu yayınlayan gazeteci Tolga Şardan’ı halkı yanılttığı iddiasıyla tutuklandığı gerçeği karşısında; halkın “gerçekleri” öğrenmesi için söz konusu erişime de engellenen yazıda geçen ve olmadığı iddia edilen MİT raporunun gerçeklerini halka açıklayacak mısınız? Şayet açıklanmayacaksa halkı yanıltanın kim olduğunu halka nasıl açıklayacaksınız?

3. Tolga Şardan’ın haberini yalanlayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MİT raporlarının bilgisine nasıl sahip olmuştur? Şardan’ın tutuklanmasından önce neden açıklama yayınlamamıştır?

4. Tolga Şardan’ı tutuklayan Sulh Ceza Hakiminin herhangi bir yerden talimat ya da rüşvet almadığının garantisini verebilir misiniz?

5. Tolga Şardan’ın tutuklanmasına sebep olan ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ile diğer bağımsız gazetecilik örgütlerinin de ısrarla karşı durduğu yasal düzenlemede yer alan TCK m. 217/A hükmü kapsamında hakkında soruşturma başlatılan kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı gazetecidir?

6. Yasanın kabul edildiği gün, iktidar partisi temsilcisi ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu eski başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden uluslararası basın özgürlüğü heyetine, yasanın gazetecilere karşı kullanılmayacağını, sadece kargaşa dönemlerinde ve akut afetler gibi acil durumlarda insanları yanlış bilgi paylaşmaktan caydırmak için çıkarıldığını söylemiştir. Buna karşın neden gazeteciler bu suçlamadan gözaltına alınmaktadır?

7. Gazetecileri yaptıkları haberler sebebiyle ceza tehdidi altında bulundurmaya ilişkin son 10 yılda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye aleyhine verdiği basın özgürlüğü ihlali kararı sayısı kaçtır?

8. Biz bu önergeyi hazırlarken gazeteci Evrim Kepenek’e de aynı suçlamadan soruşturma açıldığı basına yansımıştır. İşbu soru önergesi Bakanlığınıza ulaşana kadar kaç gazeteciye daha aynı suçlamadan soruşturma başlatılması planlanmaktadır?