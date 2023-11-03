Gazeteci Cengiz Erdinç, yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alınan Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti.
Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Erdinç'i yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
BASINA BASKI ARTTI
Medyaya yönelik baskılar son günlerde hız kazandı.
T24 yazarı Tolga Şardan da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de aynı gerekçeyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.