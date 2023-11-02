Bir dezenformasyon soruşturması da BirGün’e!

Pasifik İnşaat’ın sahibi ve AKP'li vekilin eşi Fatih Erdoğan, kendisi hakkındaki haberler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, BirGün'e "dezenformasyon" soruşturması başlattı.

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HABER MERKEZİ Pasifik İnşaat’ın sahibi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle BirGün’e dezenformasyon soruşturması başlatıldı. Aynı zamanda AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi olan Fatih Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, 28 Aralık 2022 tarihinde BirGün Muhabiri İsmail Arı imzasıyla “AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!” başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Erdoğan’ın şikâyetiyle birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Haber Müdürü Uğur Şahin ve BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında soruşturma başlattı. BirGün çalışanları, geçen sene tartışmalı şekilde Meclis’ten geçen ve 'sansür yasası' olarak adlandırılan yasanın içerisinde yer alan "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “iftira ve hakaret” suçlarını işledikleri iddiasıyla ifadeye çağırıldı. AKP’linin eşinden milyarlık vurgun! ‘Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren