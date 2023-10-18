51 il, 413 ilçeye yeni başkan

CHP’de il ve ilçe Kongreleri tamamlandı. 4-5 Kasım’daki kurultay öncesinde 51 yeni il başkanı göreve başladı. 413 ilçede de ilçe başkanları değişti.

Hüseyin ŞİMŞEK

İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan ve 4-5 Kasım’daki 38’inci Olağan Kurultay için hazırlıklara başlayan CHP’de çok sayıda kentte yönetim değişti.

CHP İl Kongreleri kapsamında 81 il başkanlığından 30’una aynı isimler seçildi. 51’i kentte ise yeni isimler il başkanı oldu. Göreve ilk kez başlayacak 51 il başkanının tamamının değişimci olmadığı, desteğin her iki taraf için de “yarıya yakın” olduğu ifade edildi. 15 Eylül’de başlayan ve dün sona eren CHP İl Kongreleri’nde mevcut isimlerin il başkanlığına devam ettiği iller şunlardan oluştu:

Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Urfa, Şırnak, Van, Yozgat. Genel merkez yönetimi ve muhaliflerin adaylarının karşı karşıya geldiği ilçe başkanlığı seçimlerinde ise 560 ilçe başkanı görevine yeniden seçilirken 413 ilçede ise yeni ilçe başkanları göreve başladı. Kongreler sonucunda ilçe başkanlarının tamamı değişen il bulunmazken Ardahan, Batman, Bayburt, Elazığ’da mevcut ilçe başkanlarının tamamı yeniden seçimleri kazanarak görevlerini sürdürdü.

ORGANİZASYON EROL’DA

4-5 Kasım’daki kurultayın organizasyonu CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol üstlendi. Genel Başkan Kılıçdaoğlu’nun görevlendirdiği Erol, kurultay öncesi ve kurultay anında Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’ndaki işlemlerden sorumlu olacak.