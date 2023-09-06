Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

54 baro, Can Atalay için AYM önünde eylem yapacak

54 baro, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Gezi tutuklusu Can Atalay için 8 Eylül'de AYM önünde eylem yapacak.

Güncel
  • 06.09.2023 11:25
  • Giriş: 06.09.2023 11:25
  • Güncelleme: 06.09.2023 11:30
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
54 baro, Can Atalay için AYM önünde eylem yapacak

54 baro, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Gezi tutuklusu Can Atalay için 8 Eylül'de Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapacak. 

Baroların çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”

İstanbul Barosu, söz konusu eylem için İstanbul'dan araç kaldırılacağını duyurdu.

İstanbul Barosundan Can Atalay çağrısı
BirGün'e Abone Ol