54 baro, Can Atalay için AYM önünde eylem yapacak
54 baro, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Gezi tutuklusu Can Atalay için 8 Eylül'de AYM önünde eylem yapacak.
54 baro, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Gezi tutuklusu Can Atalay için 8 Eylül'de Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapacak.
Baroların çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:
“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”
İstanbul Barosu, söz konusu eylem için İstanbul'dan araç kaldırılacağını duyurdu.