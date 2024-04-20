562 bin TL'lik Rolex saat takan AKP'li Yenişehirlioğlu: "Alın teriyle helal yoldan edindim"

562 bin TL'lik Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaşan AKP'li Yenişehirlioğlu, fotoğrafın Instagram'da durduğunu belirterek "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kolundaki 562 bin liralık Rolex marka saatle poz vermesi ve ardından fotoğrafı silmesi hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

Söz konusu fotoğrafı X hesabından paylaşan Yenişehirlioğlu, fotoğrafın Instagram hesabında durduğunu, X'ten silmesinin sebebi ise 'Ispartalı partililerine edilen hakaretler' olduğunu söyledi.

Fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişen saatini 'alın teriyle ve helal yoldan edindiğini' ve takmaya devam edeceğini belirten Yenişehirlioğlu'nun paylaşımı şöyle: