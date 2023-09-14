58 kuruluştan Sezgin Tanrıkulu'na destek
58 kuruluş, TSK ile ilgili söyledikleri nedeniyle hedef gösterilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi.
58 kuruluş, “Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir” başlıklı destek açıklaması yaptı. Kuruluşların açıklamasında, "Milletvekillerinin görevi devletin kurum ve kuruluşlarını millet adına denetlemek, varsa suç, hata ve eksiklikleri eleştirerek millete açıklamaktır” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vesayetçi zihniyetin seçilmiş iktidarlara karşı giriştiği askerî darbelerden çok çekmiş bir ülkede; kimi birimleri tarafından halka, yurttaşlara, insan haklarına karşı tümü belgelerle ve yargı kararlarıyla kanıtlanmış suçların dile getirilmesi ‘orduya dil uzatmak’ değil bu tür suçların işlenmemesi için yurttaşlık görevini yerine getirmektir.
Yasal açıdan suç sayılamayacak, bağlayıcı ve kesin AİHM ve AYM kararları ile hüküm altına alınan gerçekler üzerinden eleştiri ve uyarı mahiyetindeki sözleri nedeniyle lince uğratılan Sezgin Tanrıkulu’nun arkasında olduğumuzu bildirirken, ona karşı çıkan, suçlayan ve desteklerini esirgeyenlerin de demokrasi ve sivil siyaset adına söyleyecekleri sözleri kalmadığını hatırlatmak isteriz.”
Tanrıkulu’na destek vererek açıklamayı imzalayan kuruluş ve platformlar şöyle:
2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
78’liler Girişimi
Adıyamanlılar Derneği
Akdeniz Engelliler Federasyonu
Alevi Bektaşi Federasyonu
Alevi Dernekleri Federasyonu
Amed Dernekler Federasyonu
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
Bismilliler Derneği
Bitlis Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (BİTLİSKON)
Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar
Çağdaş Avukatlar Grubu
Datça Demokrasi Platformu
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Demokrasi İçin Hukukçular
Demokratik Alevi Dernekleri
Diem25 Türkiye Kolektifi
Diyalog Grubu
Doğubeyazıtlılar Derneği
Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
Elih Batman Dernekler Federasyonu
Emekliler Dayanışma Sendikası
Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği
Engelliler Konfederasyonu
Engelsiz Bileşenler Federasyonu
Garip Dede Dergâhı
Görme Engelli Müzisyenler Derneği
Güngören Demokrasi Platformu
Hak ve Adalet Platformu
Halkevleri
Iğdır Dernekler Federasyonu
İklim Adaleti Koalisyonu
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Karakoçan Dernekleri Federasyonu
Katılımcı Avukatlar (KAV) Grubu
KAYY-DER Kültür Derneği
Mardin Dernekler Federasyonu
Mersin Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği
Muğla Çevre Platformu
Muş Dernekler Federasyonu
Ortak Yaşam Ağı
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar
Patnos Dernekler Federasyonu
Silvanlılar Derneği
Siverek Görme Engelliler Derneği
Şirvan Dernekler Federasyonu
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye-Almanya Kültür Forumu
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (UNİVDER)
Validebağ Direnişi
Validebağ Savunması
Yeryüzü Güncesi
Yurttaş Girişimi
NE OLMUŞTU?
Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanrıkulu'nu hedef alarak, "Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır" demişti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Tanrıkulu hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "TSK bizim göz bebeğimizdir" açıklamasında bulunmuştu.
Sezgin Tanrıkulu ise kendisi hedef alan açıklamalara ilişkin şunları söylemişti:
"Bana, daha doğrusu hakikatler karşı linç devam ederken arayan, dayanışma mesajları paylaşan dostlarıma teşekkürler İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım,atmam da Yurttaşlarımız adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bana, daha doğrusu hakikatlere karşı saldırı ve linç devam ederken sayısız dostum arıyor, dayanışma mesajları paylaşıyor. Hepinize teşekkürler.
Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim. Hak ihlalleri yurttaşlar, insan hakları savunucuları geri adım attığında başlar. İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da. Bana yönelik linç operasyonu devam ediyor. Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur. Bu ülkenin her bir yurttaşı adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız."