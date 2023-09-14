58 kuruluştan Sezgin Tanrıkulu'na destek

58 kuruluş, TSK ile ilgili söyledikleri nedeniyle hedef gösterilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi.

58 kuruluş, “Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir” başlıklı destek açıklaması yaptı. Kuruluşların açıklamasında, "Milletvekillerinin görevi devletin kurum ve kuruluşlarını millet adına denetlemek, varsa suç, hata ve eksiklikleri eleştirerek millete açıklamaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vesayetçi zihniyetin seçilmiş iktidarlara karşı giriştiği askerî darbelerden çok çekmiş bir ülkede; kimi birimleri tarafından halka, yurttaşlara, insan haklarına karşı tümü belgelerle ve yargı kararlarıyla kanıtlanmış suçların dile getirilmesi ‘orduya dil uzatmak’ değil bu tür suçların işlenmemesi için yurttaşlık görevini yerine getirmektir.

Yasal açıdan suç sayılamayacak, bağlayıcı ve kesin AİHM ve AYM kararları ile hüküm altına alınan gerçekler üzerinden eleştiri ve uyarı mahiyetindeki sözleri nedeniyle lince uğratılan Sezgin Tanrıkulu’nun arkasında olduğumuzu bildirirken, ona karşı çıkan, suçlayan ve desteklerini esirgeyenlerin de demokrasi ve sivil siyaset adına söyleyecekleri sözleri kalmadığını hatırlatmak isteriz.”

Tanrıkulu’na destek vererek açıklamayı imzalayan kuruluş ve platformlar şöyle:

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

78’liler Girişimi

Adıyamanlılar Derneği

Akdeniz Engelliler Federasyonu

Alevi Bektaşi Federasyonu

Alevi Dernekleri Federasyonu

Amed Dernekler Federasyonu

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

Bismilliler Derneği

Bitlis Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (BİTLİSKON)

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar

Çağdaş Avukatlar Grubu

Datça Demokrasi Platformu

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Demokrasi İçin Hukukçular

Demokratik Alevi Dernekleri

Diem25 Türkiye Kolektifi

Diyalog Grubu

Doğubeyazıtlılar Derneği

Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Elih Batman Dernekler Federasyonu

Emekliler Dayanışma Sendikası

Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği

Engelliler Konfederasyonu

Engelsiz Bileşenler Federasyonu

Garip Dede Dergâhı

Görme Engelli Müzisyenler Derneği

Güngören Demokrasi Platformu

Hak ve Adalet Platformu

Halkevleri

Iğdır Dernekler Federasyonu

İklim Adaleti Koalisyonu

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Karakoçan Dernekleri Federasyonu

Katılımcı Avukatlar (KAV) Grubu

KAYY-DER Kültür Derneği

Mardin Dernekler Federasyonu

Mersin Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği

Muğla Çevre Platformu

Muş Dernekler Federasyonu

Ortak Yaşam Ağı

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar

Patnos Dernekler Federasyonu

Silvanlılar Derneği

Siverek Görme Engelliler Derneği

Şirvan Dernekler Federasyonu

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türkiye-Almanya Kültür Forumu

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (UNİVDER)

Validebağ Direnişi

Validebağ Savunması

Yeryüzü Güncesi

Yurttaş Girişimi

NE OLMUŞTU?

Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanrıkulu'nu hedef alarak, "Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Tanrıkulu hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "TSK bizim göz bebeğimizdir" açıklamasında bulunmuştu.

Sezgin Tanrıkulu ise kendisi hedef alan açıklamalara ilişkin şunları söylemişti:

"Bana, daha doğrusu hakikatler karşı linç devam ederken arayan, dayanışma mesajları paylaşan dostlarıma teşekkürler İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım,atmam da Yurttaşlarımız adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bana, daha doğrusu hakikatlere karşı saldırı ve linç devam ederken sayısız dostum arıyor, dayanışma mesajları paylaşıyor. Hepinize teşekkürler.

Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim. Hak ihlalleri yurttaşlar, insan hakları savunucuları geri adım attığında başlar. İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da. Bana yönelik linç operasyonu devam ediyor. Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur. Bu ülkenin her bir yurttaşı adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız."