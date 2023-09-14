Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: 'Soruşturma izni verildi'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Bugün Gaziantep'te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK hakkında söyledikleri sebebiyle "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı.