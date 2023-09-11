Sezgin Tanrıkulu'na yönelik soruşturma: Adalet Bakanı Tunç'tan 'fezleke' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iddiaları hakkında yaptığı açıklamada Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik iddiaları sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine geldiğini söyledi.

Tunç şunları söyledi:

"Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir."

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