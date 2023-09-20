6 ay önce bıçakladığı imam nikahlı eşini cezaevinden çıkınca öldüren erkek tutuklandı

Ümraniye'de mart ayında bıçakladığı dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i, cezaevinden tahliye olduktan sonra öldüren Mehmet Dinç, tutuklandı.

Ümraniye'de dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Dinç tutuklandı. Yaklaşık 6 ay önce de Fatoş Çetin'i bıçaklayan ve 5 ayda cezaevinden tahliye olan Dinç hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı da verilmişti.

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Mehmet Dinç, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 'imam nikahlı' eşi Fatoş Çetin'in (25) yaşadığı gecekonduya geldi. Çetin'i pencereye çağıran Mehmet Dinç, yanında getirdiği bıçakla Çetin'i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mehmet Dinç, olay yerinden kaçtı.

Mehmet Dinç (27), polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Fatoş Çetin'i 2023 yılının mart ayında bıçaklayan ve cezaevine giren Mehmet Dinç'in 6 Eylül 2023 tarihinde şüpheli hakkında Fatoş Çetin'den 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın 15 Eylül 2023 tarihinde 6 aya çıkarıldığı belirlendi.

Dinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.