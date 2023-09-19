Ümraniye'de bir erkek, 6 ay önce bıçakladığı imam nikahlı eşini cezaevinden çıkınca öldürdü

Ümraniye'de Mehmet Dinç, konuşmak için gecekondunun penceresine çağırdığı 'dini nikahlı' eşi Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldürdü. Genç kadının cansız bedeni, yanında bebeğiyle birlikte sabah ailesi tarafından bulunurken, Dinç'in yaklaşık 6 ay önce de Çetin'i bıçakladığı ve 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Mehmet Dinç, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 'imam nikahlı' eşi Fatoş Çetin'in (25) yaşadığı gecekonduya geldi. Çetin'i pencereye çağıran Mehmet Dinç, yanında getirdiği bıçakla Çetin'i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mehmet Dinç, olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde kızının kaldığı odaya gelen baba Erdal Çetin, kızını cansız halde, kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından Fatoş Çetin'in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise akşam saatlerinde Ataşehir'de yakalandı.

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Mehmet Dinç'in başka bir kadınla resmi nikahı olduğu ancak boşandığı, bu evlilikten 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Fatoş Çetin'in de imam nikahlı kocası Mehmet Dinç'ten bir çocuğunun olduğu belirtildi. Mehmet Dinç'in mart ayında da Fatoş Çetin'i bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Öte yandan bıçaklanarak yerde düşen Fatoş Çetin'in çocuğunun, sabaha kadar annesinin yanında kaldığı iddia edildi.

5 AYDA TAHLİYE EDİLDİ



Olayla ilgili konuşan baba Erdal Çetin, "Sabah 09.00 civarıydı. Kalktığımızda eşime, 'Kızımı uyandır da kahvaltı yapalım' dedim. Kapıya vurmuş, kapı açılmayınca pencereden odayı kontrol edince kızımın yerde yattığını görmüş. Beni çağırdı. Kapıyı ittim açılmadı. Kızım düştüğünde kafası kapıya gelmiş. Bebeği de üzerinde yatıyordu. Kapıyı iterek açtım. Baktım çocuğumun her tarafı kan içinde. Kucağıma aldığımda ölmüştü. Hiçbir şekilde ses duymadım. Bir ses olsa duyardım. Zaten onu sürekli kandırıyordu. Kızım sessiz biriydi. Pencereye çağırmış, tutmuş ve bıçaklamış. 3-4 ay önce yine gelmişti, mutfakta meyve bıçağıyla bıçaklamıştı. Meyve bıçağı kırılmıştı. Biz şikâyet edince tutuklandı. 3-4 ay cezaevinde yattı. Kızım ona istemediğini söyleyip gitmesini istiyordu. Katilin de resmi nikahlı eşi vardı. Ondan da 3 tane çocuğu vardı. Ondan boşandı. Benim çocuğumu kaçırmıştı, çocuğum onun yanında 1-1.5 sene kaldı. Sonra çocukları oldu. Kızımı evde sopayla, kemerle dövermiş. Kızım, sığınma evine gitmişti. Bu kadar ileriye gideceğini bilemezdik" diye konuştu.

6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Mehmet Dinç (27), polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Fatoş Çetin'i 2023 yılının mart ayında bıçaklayan ve cezaevine giren Mehmet Dinç'in 6 Eylül 2023 tarihinde şüpheli hakkında Fatoş Çetin'den 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın 15 Eylül 2023 tarihinde 6 aya çıkarıldığı belirlendi.