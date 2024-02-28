6 durumu kapsıyor: Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı esnetildi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

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Fotoğraf: Depophotos