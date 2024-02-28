Hedefler yinelendi: Saray'dan büyüme ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Büyüme ve enflasyon verilerine yönelik değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Enflasyonun 2026'da tek haneye düşmesini bekliyoruz. Yıllık büyüme beklentimiz yüzde 4,4" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle bir araya geldi.

Londra Borsası'nda gerçekleştirilen etkinlikte uluslararası yatırımcı ve fon yöneticileriyle buluşan Yılmaz, Türk ekonomisindeki adımlara değindi.

YILLIK BÜYÜME BEKLENTİMİZ 4,4

Türkiye'nin son 20 yılda 13 dönem üst üste büyüdüğünü ve ortalama yıllık büyümenin yüzde 5,4 olduğunu söyleyen Yılmaz, "Türkiye, 2023'ün ilk 9 ayında yüzde 4,7 büyüdü. Orta Vadeli Programda da (OVP) öngördüğümüz üzere yıllık büyüme beklentimiz yüzde 4,4" diye konuştu.



Türkiye'de geçen yıl yapılan seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalktığını savunan Yılmaz, "OVP'nin temel amacı, istikrarlı bir büyüme ortamı oluşturmak, orta vadede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek ve 2024'te yüzde 4'lük bir büyümeyi hedefleyerek hem iç hem de dış dengeyi sağlamak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz / AA

"ENFLASYONDA TEK HANE 2026'DA"

Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikaların sonuçlarını vermeye başladığını söyleyen Yılmaz, "2025'te enflasyonu düşürme politikalarımızın devamıyla yüzde 15'e inmesini, 2026'da tek haneye düşmesini bekliyoruz" dedi.

2053 hedeflerine de değinen Yılmaz, "Merkez Bankamızın para politikası çerçevesinde uyguladığı sadeleştirme ve sıkılaştırma adımları devam ederek mali istikrarı güçlendirecek ve maliye politikalarımızla eşgüdümlü olarak piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracaktır" değerlendirmesini yaptı.