Halkın gündemi işte bu ‘manzara’

Ramazan öncesi artan talep nedeniyle gıda fiyatlarına yüzde 63’e varan zamlar yapıldı. ESK önündeki ucuz et kuyrukları giderek uzuyor. Mutfak tüpüne yapılan son zamla yemek pişirmenin maliyeti katlandı.

Marketler ramazan öncesi satışa sundukları gıda paketlerine geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13 ile yüzde 63 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Artan pahalılığa dikkat çeken CHP'li Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde içerisinde et, süt, peynir, zeytin bulunmayan gıda paketinin 449 TL'ye satıldığını belirtti. Son yapılan zamla 12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı 698 TL'ye yükseldi.

Artan gıda enflasyonu ramazan paketlerini de vurdu. Marketler yüzde 72,2'lik gıda enflasyonu ramazan paketlerine yansıttı. Geçtiğimiz yıl 429,90 TL’lik fiyatla satılan ve içinde 20 farklı ürünün bulunduğu daha geniş içerikli bir kolinin bu yılki fiyatı yüzde 16,3’lük artış ile 499 TL’ye satışa sunuldu. Bir başka zincir markette de geçen sene 549,90 TL’den satılan ve 30 çeşit ürünle içinde içeceklerin de yer aldığı en kapsamlı paket fiyatı bu yıl yüzde 63,6’lık fiyat artışı ile 899,90 TL’lik fiyattan satışa sunuldu. Yine bir başka markette de 13-24 çeşit arasında değişen içeriklere sahip ramazan paketleri 391,90 TL ile 989,90 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, ramazan öncesi gıda paketlerinin fiyatını öğrenmek için Tarım Kredi Kooperatifleri marketinin yolunu tuttu. Gürer içerisinde 2 adet çorba, 2 adet 500 gramlık makarna, yarım kilo tuz, yarım kilo çay, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pilavlık pirinç, 1 kilo nohut, 1 kilo şeker, 1 kilo pilavlık bulgur, 830 gram salça, 1 kilo un ve 1 litre yağ bulunan gıda paketini 449,90 TL'ye satın aldı. Artan hayat pahalığına dikkat çeken Gürer, "2018 yılında Ramazan kolisi 49 liraydı. Son 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri’ne gidiyorum, Ramazan kolisini alıyorum. 2022 yılında 169 lira; 2023 yılında 320 lira; bu yıl ise 449 lira 90 kuruş. İçinde et, süt, peynir, zeytin de yok" dedi. Pide fiyatının da 15 TL'ye çıktığını hatırlatan Gürer, "Bu ürünleri pişirmek için alınacak malzemeleri de katarsanız artık mutfaktaki yangının büyüklüğünü daha net görmüş olursunuz." dedi.

Ömer Fethi Gürer

GIDA ÜRÜNLERİNE TAVAN FİYAT ÇAĞRISI!

Artan gıda fiyatları yandaş sendikayı bile isyan ettirdi. Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, gıdada Ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarının hızlandığını ifade ederek, tavan fiyat uygulamasının getirilmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, “Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere, milletimiz fırsatçıların inisiyatifine bırakılmamalı” diye konuştu. Özellikle tarım ürünlerinin yerinde çok ucuz fiyatlarla satıldığını, aracılar sebebiyle fiyatların yükseldiğini kaydeden Yazgan, zam yapmak için fırsat kollayanların hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini dile getirdi. Yazgan; enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve alım gücünün korunması için tavan fiyat uygulamasının şart olduğunu ifade etti.

KUYRUKTA 700 KİŞİ VAR

Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ucuz et kuyruğu, Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kuyrukta bekleyen yurttaşlar, pahalılıktan şikayet etti. Kuyrukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen Hüseyin Selbes, "Her şeyler aldı başını gitti, pahalı. Kasapta et ve kıymanın kilosu 400 TL. Burada 225 TL. Yedi buçukta geldim. En aşağı 600-700 kişi var. Kısmet alabilirsek alacağız. Sıra gelirse alacağız, kalırsa, kalmazsa havamızı alacağız" dedi. Emekli Ertuğrul Cankurtaran da "7’yi 20 geçe geldim ben buraya. Vallahi umut ediyoruz alacağız, inşallah alırız. Önümüzde herhalde 100 kişi var. Yüz de arkada iki yüz kişi var tahminim. Emekli adamız ne yapacağız?" diye konuştu.

MUTFAK TÜPÜNE ZAM GELDİ

Ekonomideki yangın mutfak tüpüne ocak başından gelen dördüncü zamla sürüyor. Son gelen zamla birlikte 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı 134 TL’ye, 12 kilogramlık standart ev tüpünün fiyatı ise 698 TL’ye yükseldi.