6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kastamonu Taşköprü karayolunda yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsü kullanan şoför Orhan Çelik tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, İstanbul'dan Sinop'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü Orhan Çelik tutuklandı.

Orhan Çelik idaresindeki 34 ESY 73 plakalı Türkay Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçmuştu.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri yapılan çalışma sonucunda belirlendi. Yaşanan kazada Niyazi Ersoy (73), eşi Selfet Ersoy (56), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (71), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatlarını kaybetti. Aynı kazada 3’ü ağır olmak üzere 33 kişi de yaralanmıştı.