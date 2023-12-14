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6 kişiye ‘sosyal medyada müstehcenlik’ iddiasıyla gözaltı

Sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilen 6 kişi ‘müstehcenlik’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Güncel
  • 14.12.2023 10:56
  • Giriş: 14.12.2023 10:56
  • Güncelleme: 14.12.2023 10:58
Kaynak: AA
6 kişiye ‘sosyal medyada müstehcenlik’ iddiasıyla gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden “müstehcen içerikli canlı yayın yaptığı” iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

6 kişinin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan 6 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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