6 kişiye ‘sosyal medyada müstehcenlik’ iddiasıyla gözaltı
Sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilen 6 kişi ‘müstehcenlik’ iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden “müstehcen içerikli canlı yayın yaptığı” iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.
6 kişinin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G'yi gözaltına aldı.
Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan 6 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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