Bir kadın daha 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı
Kocaelin'de sosyal medyada yayın yapan bir kadın, şikayet üzerine "müstehcenlik" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: iHA
Kocaeli'de sosyal medyada yayın yapan bir kadın, şikayet üzerine "müstehcenlik" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te yaşayan F.H.'yi (43) 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına aldı.
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