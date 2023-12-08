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Bir kadın daha 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Kocaelin'de sosyal medyada yayın yapan bir kadın, şikayet üzerine "müstehcenlik" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncel
  • 08.12.2023 21:33
  • Giriş: 08.12.2023 21:33
  • Güncelleme: 08.12.2023 21:41
Kaynak: iHA
Bir kadın daha 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı
FOTOĞRAF: İHA

Kocaeli'de sosyal medyada yayın yapan bir kadın, şikayet üzerine "müstehcenlik" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te yaşayan F.H.'yi (43) 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına aldı.

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