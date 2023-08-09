6 Şubat depreminde evi yıkıldı, TMO patlamasında yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO'nun silosundaki patlamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ekrem Kalkan'ın 6 Şubat meydana gelen depremde Kahramanmaraş'taki evinin yıkılıdığı, ailesi konteynerde kalan gencin Kocaeli’de 25 gün önce çalışmaya başladığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gerger köyünden 20 yaşındaki Ekrem Kalkan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Depremde evi yıkılan, ailesi konteynerde kalan Ekrem Kalkan Kocaeli’de çalışmaya 25 gün önce başlamıştı.

Kocaeli Derince Limanı’ndaki TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Gerger köyünden 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gerger Köyünün Muhtarı Fazlı Akpınar, yaptığı açıklamada; Ekrem Kalkan'ın depremde evini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığını, 25 gün önce çalışmak için Derince'deki TMO'da çalışmaya gittiğini, babası inşaat işçisi olan Kalkan'ın 4 kardeş arasında çalışan tek çocuk olduğu bilgisini verdi.