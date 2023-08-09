Kocaeli TMO silosundaki patlama: 20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan hayatını kaybetti
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan işçilerden Ekrem Kalkan, hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü.
TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.