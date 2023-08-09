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Kocaeli TMO silosundaki patlama: 20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan hayatını kaybetti

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan işçilerden Ekrem Kalkan, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 09.08.2023 10:48
  • Giriş: 09.08.2023 10:48
  • Güncelleme: 09.08.2023 10:55
Kaynak: AA
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Kocaeli TMO silosundaki patlama: 20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kocaelinin Derince ilçesinde TMO silosunda patlama: 3ü ağır 12 yaralı
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