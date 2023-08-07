Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda patlama: 3'ü ağır 12 yaralı

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda TMO silolarında, saat 14.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ünün entübe edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, patlamanın buğday tozu kaynaklı sıkışma sonucu olduğunu değerlendirdiklerini belirtti. AFAD'dan patlamayla ilgili yapılan açıklamada ise "Göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır, can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.

Derince'nin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ünün entübe edildiğini açıkladı.

Bu tür alanların denetleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde olduğunu belirten Büyükakın, "Onların düzenli olarak denetim yaptığını biliyorum. Konu ile ilgili detaylı incelemeler yapıldıktan sonra ihmal varsa gereken yaptırımlar uygulanacak ama henüz bunu değerlendirmek için çok erken" dedi.

Aynı zamanda Büyükakın, olay yerindeki tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini de sözlerine ekledi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Yumaklı sosyal medya hesabından, TMO'nun Derince liman silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara Allah’tan acil şifalar dileyerek, şu ifadeleri paylaştı: "Kocaelili vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Patlamayla ilgili teknik inceleme başlatılmış olup, gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

TMO'DAN AÇIKLAMA

Patlamanın ardından TMO tarafından yapılan açıklamada, "Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar oluştuğu belirtildi.

GÖÇÜK ALTINDAN KALAN 1 KİŞİ KURTARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

📍Kocaeli • Derince



Bugün, saat 14.50 sıralarında, Liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir.



▪️ Patlama sonucunda meydana gelen yangına #AFAD, @EmniyetGM, @jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir.



▪️ Patlama sonucunda göçük altında kalan bir… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 7, 2023

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: GEMİLERDE OLUMSUZ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlamaya "Yapılan kontrollere göre limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

VALİ YAVUZ:SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi. Enkaz altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede ve alanda yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"ELİMİZDE NET BİLGİLER YOK"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

"SIKIŞMADAN KAYNAKLI PATLAMA OLDU"

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu" diye konuştu.