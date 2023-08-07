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Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında: Bir itfaiye çalışanı hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 07.08.2023 16:19
  • Giriş: 07.08.2023 16:19
  • Güncelleme: 07.08.2023 17:48
Kaynak: AA
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Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında: Bir itfaiye çalışanı hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR İTFAİYE ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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