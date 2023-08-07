Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında: Bir itfaiye çalışanı hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel 07.08.2023 16:19 Giriş: 07.08.2023 16:19

Güncelleme: 07.08.2023 17:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA