6 Şubat’ta Hatay’da buluşalım

Haber Merkezi

Hatay Depremzede Derneği “6 Şubat Büyük Hatay Buluşması” yapılacağını açıkladı. Dernek tarafından yapılan çağrıda “6 Şubat Platformu olarak binlerce Hataylı yitirdiklerimizi anmak ve taleplerimizi yükselteceğimiz yürüyüş için bir araya geliyor” açıklaması yapıldı.

Anma yarın saat 4.17’de yapılacak. SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş da çağrıya destek verdi. Taş şu ifadeleri kullandı: “Acının ve yıkımın birinci yılında 6 Şubat Platformu Hatay’ı yeniden kurmak ve yaşatmak için Hatay’a çağırıyor, bu çağrıya ses verelim.” SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ise “dayanışma ile enkazdan çıktık dayanışma ile ayağa kalktık, yeni bir hayatı dayanışma ile filizlendiriyoruz. 6 Şubat Platformu çağrısıyla Hatay’da buluşalım. Sevdiklerimizi hep birlikte analım” ifadelerini kullandı.