Hatay’da 6 Şubat anması: Unutma, affetme!

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte sahne alan Cahit Berkay, “Yaşanan acılar çok taze” dedi.

Haber Merkezi

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına ilişkin bir anma etkinliği düzenledi. Defne Gözde Düğün Salonu’nda yapılan etkinlik, saat 17.00’de başladı.

Salona, “Asla Unutma Affetme” ve “Şehrimizi Yeniden Kuracağız” yazılı pankartlar asıldı. Sinevizyon gösteriyle başlayan etkinlikte Defne Dayanışma Evi Müzik Topluluğu aldı. Antakyalı Mehmet Düşer’in şiir dinletisi de gerçekleştirildi.

Ardından Moğollar grubu solisti Cahit Berkay sahneye çıktı. Berkay burada yaptığı konuşmada, “Yaşanan acıların izleri çok taze. Gerçekten kelime bulamıyorum. Geçmiş olsun desem yeterli değil. Çalışmaların hiç de yeterli olmadığını görüyoruz. Sizin yaşadığınız sıkıntıları yüreğimde hissediyorum”dedi.

Etkinlik, 6 Şubat Platformu’nun yapacağı anmaya çağrıyla son buldu.