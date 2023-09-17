60 Kuran kursu öğrencisi lahmacundan zehirlendi

Bayburt'ta 60 öğrenci yedikleri lahmacundan zehirlendi. 37 Kur'an kursu öğrencisinin tedavileri devam ediyor.

Bayburt'ta Danişment Kız Kuran Kursu'nda öğrenim gören 60 öğrenci, yedikleri lahmacundan zehirlendiler. Bulantı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 37 öğrencinin tedavileri devam ederken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre akşam saatlerinde 60 öğrenci yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Kusma, bulantı yaşayan öğrenciler apar topar Bayburt Devlet Hastanesine götürüldüler. İlk bulguya göre yedikleri lahmacundan zehirlenen 60 öğrencinin 37'sinin tedavisine başlandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler.