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Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişiden 41'i taburcu edildi

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 16:55
  • Giriş: 02.09.2023 16:55
  • Güncelleme: 02.09.2023 16:56
Kaynak: AA
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Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişiden 41'i taburcu edildi

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 44 kişiden 41'i taburcu edildi.

Sapanca ilçesinde dün akşam düğün evinde ikram edilen yemeğin ardından rahatsızlanan 14 kişi daha tedavi altına alındı.

Sapanca Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 44 kişiden 41'i taburcu edildi.

Diğer 3 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Sapanca'da dün akşam düğün evinde dağıtılan yemekten zehirlendiği değerlendirilen 30 kişi tedavi altına alınmıştı.

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