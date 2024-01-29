63 hasta tutuklu tedavi hakkından vazgeçti

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’nin açıkladığı verilere göre, Çukurova Bölgesi’nde bulunan Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi başta olmak üzere birçok cezaevinde en az 63 hasta tutuklu tedavi hakkından vazgeçti. İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi Başkanı Gazi İnci, Çukurova Bölgesi’ndeki cezaevlerinde en az 63 hasta mahpusun kötü muameleye maruz kalmaları nedeniyle tedavi haklarından vazgeçtiklerini açıkladı.

Bölge hapishanelerinin koşullarının çok kötü olduğunu vurgulayan İnci, “Hasta mahpusların tedavi aşamasında yaşadığı zorluklar var. Hem hapishane revirinde hem de bölgeye yakın olan hastane sevkleri sırasında maruz kaldıkları muamelede sorunlar var. Bu sevk sıralarında mahpusların tedavi haklarının ellerinden alındığı gerçeği var” dedi.

Özellikle Tarsus Hapishanesinden sevke giden mahpusların, doktorların çok kötü muamelesine maruz kaldığının altını çizen İnci, ”Tarsus Hapishanesinden çok fazla şikayet var. Bu konuyla ilgili başvurularımız oldu ama sıkıntılar sürüyor. Bazı hekimlerin kelepçeli muayeneyi kabul etmesi ve kimi diyaloglar esnasında tutukluları aşağılayarak, ilgilenmeden tedavi etmeye çalışması gibi sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.