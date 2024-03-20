7 ay sonra dönmüştü: Real Madrid'in yıldızı tekrar sakatlandı
Real Madrid'de sezon başında sakatlanan ve geçtiğimiz günlerde takıma katılan kaleci Thibaut Courtois bir kez daha sakatlanarak sezonu kapattı.
Real Madrid'de sezonun ilk resmî maçından 2 gün önce çapraz bağları kopan ve sahalardan 7 ay uzak kalan yıldız kaleci Thibaut Courtois kısa süre önce iyileşip takıma dönmüştü. Ancak Courtois bir kez daha sakatlandı.
31 yaşındaki Belçikalı kalecinin bu kez sağ diz iç menisküsündeki yırtık meydana geldiği aktarıldı.
Courtois'nın yaklaşık 2 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezonu kapatan Courtois böylece 2023-24 sezonunda hiçbir resmi maçta forma giyememiş olacak.
Courtois'dan 2 gün sonra aynı sakatlık nedeniyle yine 7 ay forma giyemeyen savunma oyuncusu Eder Militao, Belçikalı filebekçisi ile beraber takıma geri dönmüştü. Militao'nun milli maç arasından sonra formasına kavuşması bekleniyor.