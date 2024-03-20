7 ay sonra dönmüştü: Real Madrid'in yıldızı tekrar sakatlandı

Real Madrid'de sezon başında sakatlanan ve geçtiğimiz günlerde takıma katılan kaleci Thibaut Courtois bir kez daha sakatlanarak sezonu kapattı.

Spor 20.03.2024 12:34 Giriş: 20.03.2024 12:34

Güncelleme: 20.03.2024 12:46 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos